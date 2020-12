Regionali, il Movimento 5 Stelle sceglierà i candidati tramite Rousseau

Il Movimento 5 Stelle chiama al voto il proprio elettorato, per decidere non solo il candidato presidente ma anche i consiglieri. Sono state annunciate poco fa sul “blog delle Stelle” le votazioni previste per il 4, 5 e 7 gennaio, che verranno svolte sulla piattaforma Rousseau.

Il 4 ed il 5 gennaio si voterà per scegliere i candidati al consiglio regionale, mentre il 7 gennaio si voterà per scegliere il candidato presidente. In caso di parità di voti, verrà effettuato un ballottaggio il giorno successivo.

Una piccola svolta sul tavolo delle trattative, che lascia intendere come il Movimento 5 Stelle potrebbe correre da solo anche se attualmente è ancora ufficialmente parte integrante del “tavolo” dei progressisti alla ricerca di un nome unico. Tavolo che fino ad oggi non ha generato alcun risultato.