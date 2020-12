Vertenza Sant’Anna, Granato (M5S): “Si faccia gestire direttamente dall’Asp”

“La clinica Sant’Anna Hospital è una eccellenza sanitaria riconosciuta a livello nazionale in campo cardiologico che rischia di diventare l’ennesimo esempio in negativo della incapacità gestionale di un sistema sanitario che è capace di raccordate in maniera razionale pubblico e privato”. È quanto afferma la senatrice pentastellata Bianca Laura Granato, che chiede all’Asp di occuparsi “dell’accreditamento diretto e della gestione della clinica”.

“A farne le spese è il diritto alla salute dei calabresi, che in questa fase di recrudescenza della pandemia, non possono perdere un presidio cardiochirurgico, di così riconosciuta qualità, e il diritto al lavoro di trecento persone, che si sono viste bloccate nelle propria attività quotidiana, dalla sera alla mattina, e per lo più sotto Natale” continua la senatrice, che chiama alla “responsabilità” le istituzioni e la politica.