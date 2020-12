Vertenza Sant’Anna, domani nuova protesta dei lavoratori

Sant'Anna Hospital

Ancora proteste a Catanzaro dove domani, lunedì 28 dicembre il personale del Sant’Anna Hospital scenderà in piazza. La manifestazione, organizzata per difendere il posto di lavoro, si terrà davanti la Prefettura di Catanzaro.

La scorsa settimana i lavoratori avevano inscenato un’altra protesta a seguito del blocco del “pagamento di 20 milioni di euro di prestazioni erogate, 10 dei quali già validati”. Così il 21 dicembre i sanitari sono scesi in piazza per rivendicare una soluzione al problema, annunciando il “blocco dell'attività ospedaliera per una grave crisi di liquidità”.

Oggi dopo le notizie circa il mancato accreditamento della struttura e quindi il divieto di ricoverare pazienti, i lavoratori hanno promosso un’altra protesta. E domani i consiglieri comunali Riccio, Gallo, De Sarro, Rosario Mancuso, Ursino, Angotti, Praticò, presenteranno presso l'Ufficio di Presidenza un documento per “richiedere la convocazione di un consiglio comunale di urgenza, in cui possibilmente si parli anche di integrazione e di futuro reale e concreto della sanità catanzarese che è anche sanità calabrese. Oggi più che mai non è più tempo di baronati, di primariati finti, di lotte di potere condotte con il camice per fini e scopi elettorali”.