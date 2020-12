Vibo Valentia, incendio in abitazione: nessun ferito

Insolito intervento da parte dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia, intervenuti poco dopo l’ora di pranzo per sedare un incendio in una abitazione in Via Pizzo.

Il fuoco, diffusosi rapidamente in casa, sembrerebbe partito dall’illuminazione di un presepe, o di una serie luminosa posta nelle vicinanze, per poi propagarsi ad addobbi e mobilio.

Intervenuti prontamente, i Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme con l’ausilio di un’autobotte della sede centrale. Nonostante i danni, fortunatamente non si registra alcun ferito.