Cassano, ritrovato in strada il cadavere di un uomo di 47 anni

È stato trovato in strada nei pressi della discarica comunale in contrada "La Silva" di Cassano allo Ionio il cadavere di un uomo di 47 anni. Il corpo, trovano dai carabinieri di Cassano, non presenterebbe segni di violenza.

Il magistrato di turno della Procura di Castrovillari, Luigi Spina, ha disposto l’autopsia. Sembra che la morte sia dovuta a cause naturali, anche se al momento i carabinieri non escludono alcuna pista. I carabinieri stanno anche sentendo alcune persone che alcune ore prima del ritrovamento erano insieme alla vittima.

Al vaglio dei militari ci sono alcuni elementi trovati nelle vicinanze del cadavere.