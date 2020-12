Legge di bilancio, Bossio (Pd): “Accordo unanime per accesso ai prestiti”

Giunge a conclusione il percorso avviato con il nuovo Decreto Calabria, con l’arrivo di una norma finalizzata all’anticipo di liquidità “da parte di Cassa Depositi e Prestiti” a favore degli enti appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale.

Lo afferma la deputata del Partito Democratico Enza Bruno Bossio, che parla del “definitivo compimento con una norma generale finalizzata a tutti i sistemi sanitari regionali del Paese” ottenuta con l’approvazione di tutti gli schieramenti politici.

La stessa si dice soddisfatta per l’approvazione della norma, che “dopo il finanziamento di 180 milioni (previsto nel decreto Calabria) per coprire il debito sanitario corrente e l’autorizzazione ad un piano straordinario di assunzione di personale sanitario, con la possibilità di accedere al mutuo di Cdp, sono stati forniti al nuovo commissario, tutti gli strumenti per fronteggiare non solo l’emergenza epidemica, ma anche per consentire alla Calabria di diventare, nella sanità, una regione normale".