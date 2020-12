Da oggi in vigore il Decreto Natale: rientrare in Calabria è ancora possibile

A partire da oggi, 21 dicembre, e fino al prossimo 6 gennaio, saranno in vigore le regole e le indicazioni espresse nel Decreto di Natale, varato pochi giorni fa dal Governo in vista delle festività natalizie e di capodanno. Si tratta di una serie di limitazioni speciali che interesseranno indistintamente tutta Italia, che seguirà un regime di "lockdown alternato" basato su tre colori.

Con oggi entra in vigore anche lo stop allo spostamento tra regioni, e da mercoledì 23 sarà vietato anche spostarsi tra comuni. Tuttavia, esistono una serie di deroghe che consentiranno di spostarsi durante l'intero periodo di restrizioni, motivo per il quale sono ancora disponibili collegamenti extraurbani e voli per spostarsi in tutta Italia.

Se infatti sarà proibito spostarsi per raggiungere una localtà turistica o commerciale, sarà sempre possibile viaggiare per raggiungere la propria residenza o il proprio domicilio, e dunque la propria abitazione. O ancora, sarà possibile spostarsi anche nei giorni di massimo divieto se per motivi lavorativi o di salute, per il ricongiungimento familiare o di coppia, purché vi dotiate di autocertificazione e non sforiate i limiti o gli orari indicati.

Per ogni altro tipo di spostamento, rimarranno valide le indicazioni previste dal decreto, come nel caso del raggiungimento di una seconda casa o della visita a familiari e parenti. A partire da oggi saranno intensificati i controlli, e sarà comunque necessario dotarsi di autocertificazione (QUI).