Vigili, cambio al vertici al comando di Crotone. Bennardo lascia e arriva Luciani

Si è svolto stamattina alle 11 nell'aula magna del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Crotone il passaggio di consegne tra il comandante Giuseppe Bennardo, in veste di reggente del Comando, e il nuovo comandante Fabrizio Luciani.

Il comandante uscente, si è detto fortunato per il fatto che è tornato due volte a Crotone, a cui è particolarmente legato perché è stato il suo primo comando, mentre adesso torna a guidare il comando di Cosenza.

E’ stato a Crotone per la seconda volta solo per 5 anni e sei mesi, in cui, ha sottolineato, ha dovuto far fronte, insieme ai suoi uomini, a diverse emergenze, tra cui quelle degli incendi estivi e quelle, più recenti, delle piogge alluvionali. Rispetto a quest’ultima ha sottolineato che i vigili del fuoco di Crotone ne sono usciti molto bene, ed anche per questo, a suo dire, non ci sono state vittime, nonostante le piogge incessanti.

Dal canto suo, il nuovo comandante ha sottolineato che ha avuto modo di conoscere ed apprezzare il personale in servizio a Crotone ed ha auspicato di poter migliorare ancora l’organizzazione. Tra le sue precedenti esperienze, anche i soccorsi nelle recenti calamità nazionali, come, ad esempio, quelle del terremoto dell’Aquila e di Amatrici oltre che quelle fatte nel ministero.

Tra i suoi principali obiettivi quello di avvicinare il comando provinciale dei vigili del fuoco, non solo alle istituzioni ed al territorio, ma anche ai cittadini, sottolineando che sarà molto presente.

Nel commiato e nel passaggio di consegne, infine, è stato sottolineato come nel Crotonese, una delle maggiori criticità è rappresentata dal dissesto idro geologico, soprattutto a causa di una mancata e necessaria manutenzione.