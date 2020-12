Sfruttamento del lavoro a Lamezia, nei guai due imprenditori

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Sono ritenuti responsabili di sfruttamento del lavoro. Per questo motivo i finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro hanno eseguito una misura cautelare personale, emessa dal gip del Tribunale di Lamezia Terme, Rossella Prignani, nei confronti di due uomini, rispettivamente amministratore di diritto e di fatto di un’attività all’interno di un centro commerciale del lametino.

I militari stanno notificando l’applicazione della misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare attività d’impresa o uffici direttivi di persone giuridiche e di imprese nei confronti di: G. S., 70enne; M. A, 73enne, entrambi di Pianopoli. Le Fiamme giallo hanno inoltre eseguito il decreto applicativo della misura del controllo giudiziale dell’attività commerciale. E contemporaneamente, stanno eseguendo il sequestro preventivo di circa 187.000 euro, costituenti il profitto del reato.

L’operazione di oggi è scaturita dalle indagini che, coordinate dal Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, Salvatore Curcio e dal Sostituto Procuratore Santo Melidona, hanno fatto emergere come gli indagati dal 2016 avrebbero impiegato manodopera per lo svolgimento dell’attività di commercio della loro azienda, sottoponendo otto dipendenti a condizioni di sfruttamento, corrispondendo loro retribuzioni difformi dai contratti collettivi nazionali, violando la normativa relativa all’orario di lavoro e approfittando del loro stato di bisogno.

In particolare, le dipendenti sono state assunte con contratto part-time che prevedeva prestazioni lavorative pari a 20 / 25 ore settimanali per le quali venivano retribuite. In realtà le donne avrebbero lavorato dalle 48 alle 55 ore settimanali, compresi anche i giorni festivi per i quali non veniva corrisposta alcuna indennità. Inoltre sarebbero state costrette a rinunciare alla metà dei giorni di ferie previsti ed alla 14^ mensilità attraverso minacce, in alcuni casi esplicite, di licenziamento laddove non avessero accettato queste condizioni.

Attraverso la verifica della documentazione contabile sequestrata, i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Lamezia Terme hanno accertato che le buste paga delle dipendenti venivano formate con modalità fraudolente, poiché sulle stesse veniva certificata l’esecuzione di prestazioni lavorative in misura inferiore rispetto a quelle effettivamente svolte, nonché retribuzioni e ferie delle quali di fatto non godevano.

I due imprenditori sono indagati anche per il reato di autoriciclaggio, dal momento che avrebbero reimpiegato il denaro costituente il profitto delle condotte di sfruttamento del lavoro nell’attività imprenditoriale della citata società, ostacolando l’identificazione della sua provenienza delittuosa attraverso l’utilizzo delle predette buste paga artatamente formate allo scopo.

E’ stata, inoltre, contestata la responsabilità amministrativa della società poichè i due imprenditori hanno commesso i reati contestati a vantaggio dell’impresa nei confronti della quale è stato disposto il controllo giudiziario.