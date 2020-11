Intercettata imbarcazione con 52 migranti, fermati i presunti scafisti

Era a poche miglia da Capocolonna l’imbarcazione con 52 migranti intercettata dalla Guardia di finanza. L’attività è stata svolta una motovedetta della Sezione Operativa Navale di Crotone, un pattugliatore e un elicottero del Gruppo Aeronavale di Taranto che, operando lungo il tratto costiero di probabile destinazione, hanno intercettato il natante intorno alle 4:40 di questa mattina.

Un ritrovamento reso possibile dalle attività svolte ieri dalla Guardia Costiera svedese che, operante in ambito Frontex in una missione di cooperazione, ha segnalato diverse imbarcazioni sospette in navigazione. Da qui la segnalazione alla Guardia di Finanza che questa mattina ha avviato le ricerche intercettando la barca a vela di 13 metri battente bandiera statunitense

I militari, nel corso del controllo hanno sorpreso alla conduzione dell’imbarcazione due uomini di nazionalità russa, che, vista l’impossibilità di darsi alla fuga o confondersi con i trasportati, si sono dimostrati collaborativi e hanno seguito i finanzieri, che hanno scortato la barca vela sino al vicino porto di Crotone.

In porto, dove sono giunti poco dopo le 8, sono iniziate le operazioni di identificazione. I due sospetti, ritenuti i presunti scafisti, sono a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le Fiamme gialle hanno quindi scoperto che il viaggio sarebbe partito da Antalya in Turchia quattro giorni fa. Sono state avviate le operazione di identificazione dei migranti, 52 in tutto tra cui donne e minori, di provenienza irachena e iraniana.