Crotone. Svolta riunione operativa sul maltempo: permane l’allerta, arrivati i primi rinforzi

Arrivo del contingente campano della Protezione Civile

Si è svolta in serata una riunione operativa del Centro Comunale di Protezione Civile presieduta dal sindaco Voce alla quale ha partecipato l’ing. Fortunato Varone responsabile della Protezione Civile Regionale per fare il punto sugli interventi messi in atto per l’emergenza meteo che si è abbattuta sulla città e per programmare le ulteriori attività che saranno attuati nelle prossime ore.

Le squadre attualmente sul territorio saranno ulteriormente supportate da uomini e mezzi provenienti da fuori Regione. Circa un’ora fa è infatti giunto in città il contingente campano della Protezione Civile che è stato accolto nel palazzo comunale dal Sindaco Voce e dalla Giunta.

Il personale campano è pronto a mettersi in azione sul territorio anche in considerazione dell’allerta meteo arancione diffusa dalla Protezione Civile Regionale per la giornata di domani.

Dal comune parte l’ennesimo appello alla cittadinanza al “fine di limitare al massimo gli spostamenti anche per la giornata di domani 23 novembre,- si legge in una nota - in considerazione delle attività che si dovranno svolgere sul territorio per l’emergenza verificatasi e delle disposizioni attualmente vigenti per il contenimento della diffusione del Coronavirus. Spostarsi solo in caso di necessità o per ragioni di lavoro – precisa la nota- per la propria sicurezza e per non ostacolare le operazioni in corso”.

Il primo cittadino intanto rende di essere in contatto con la Presidenza del Consiglio.

“Domani incontrerò il ministro Boccia sull'emergenza meteo che ha colpito la nostra città”, dichiara Voce.

Sempre per domani è previsto l’arrivo del Capo del Dipartimento di Protezione Civile, Angelo Borrelli, che effettuerà un sopralluogo nel crotonese per una prima stima dei danni.