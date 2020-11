Sanità. Governo al rush finale, Conte affronta i Sindaci e assicura: guida nelle “prossime ore”

Potrebbe arrivare oggi o domani l’atteso nome del nuovo commissario alla sanità calabrese. Dopo la “tarantella” registratasi negli ultimi giorni: le dimissioni di Cotticelli prima (QUI), quelle di Zuccatelli poi (QUI), e infine il rifiuto di Gadio (QUI),il Premier Conte ha affrontato un “faccia a faccia” con i Sindaci calabresi –giunti ieri in massa in segno di protesta davanti a Montecitorio – ed ha “garantito” che il Governo è a lavoro e a breve la Calabria e i calabresi avranno una nuova guida per la sanita.

“Ci vorrà il tempo necessario”, questa la premessa di Conte nell’incontro, ma ha poi aggiunto: arriverà “nelle prossime ore”. Dunque affermazioni che lascerebbero pensare che il “toto” nome potrebbe saltar fuori nel Consiglio dei Ministri convocato per oggi.

Nel corso dell’incontro, il presidente del Consiglio ha voluto affidare un messaggio a Sindaci e Consiglieri da riportare al popolo calabrese: “Potete confermare alle vostra comunità che da parte del governo c’è massima attenzione verso tutti i calabresi”.

“Non ci sfugge che una gestione commissariale, che deve essere straordinaria, si trascina da dieci anni rischiando di essere ordinaria – ha aggiunto Conte – Dobbiamo lavorare per dare alla gestione commissariale una prospettiva temporale ben delimitata”.

Pare dunque che Conte con questo “faccia a faccia” abbia rasserenato i primi cittadini calabresi che sono rientrarti nei loro comuni con la mezza consapevolezza che alla guida della sanità arriverà una figura destinata a durare nel tempo e che ci sarà una frenata al commissariamento che dura da quasi 11 anni.