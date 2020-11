Rota Greca, sigilli ad area agricola adibita a deposito di rifiuti. Denunciato un allevatore

Abbandono rifiuti. Con questa accusa i Carabinieri Forestale di Montalto Uffugo hanno sequestrato una vasta area agricola a Rota Greca e denunciato un allevatore per occupazione abusiva, attività di gestione di rifiuti non autorizzata e per la realizzazione di opere urbanistico edilizio in assenza dei titoli abilitativi. Il sequestro è avvenuto nel corso di un controllo in località “Pietrebianche” nel comune di Rota Greca, dove i militari, con la collaborazione del responsabile dell’ufficio tecnico Comunale e con l’ausilio di personale veterinario dell’Asp di Cosenza, hanno accertato all’interno di un terreno privato, l’esistenza di un’area di circa 5000 metri quadrati, che dovrebbe essere agricola, sulla quale erano stati abbandonati direttamente sul suolo svariate tonnellate di rifiuti speciali.

In particolare rifiuti costituiti principalmente da pneumatici e veicoli fuori uso, metalli ferrosi, scarti provenienti da elettrodomestici quali lavatrici, frigoriferi e RAEE in generale. Il responsabile è il titolare di un allevamento ovi-caprino del posto, ritenuto colpevole inoltre di aver fatto dei lavori per chiudere la strada senza alcuna autorizzazione e di aver occupato una vecchia masseria utilizzata come ricovero dell’allevamento di bestiame, ma trasformata in una colonia fatiscente e degradata a causa della realizzazione abusiva di quattro manufatti rudimentali con lamierati ed amianto il cui letame accumulato, veniva sversato sul suolo senza alcuna precauzione.

E’ stato anche disposto il sequestro cautelativo sanitario dell’azienda in quanto sono stati trovati 11 capi di ovi-caprini non registrati all’anagrafe zootecnica. Il controllo ha infine accertato che il titolare dell’azienda, è anche percettore di “reddito di cittadinanza”, perciò sono state inoltrare le necessarie segnalazioni alla direzione provinciale dell’Inps di Cosenza ed alla Procura della Repubblica, per aver omesso la comunicazione relativa alla variazione del proprio reddito, dovuta allo svolgimento di altre attività di lavoro autonomo.