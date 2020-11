Isola Capo Rizzuto, la proposta del sindaco: “Trasformare ex Villaggio Valtur in Hotel Covid”

Arriva la proposta di istituzione del primo Hotel Covid in territorio Calabrese. Ad avanzarla è la prima cittadina di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga, che chiede di poter mettere a disposizione i locali dell’ex Villaggio Valtur.

“L’idea è nata per consentire a quelle famiglie che non hanno a disposizione una seconda casa dove poter trasferire l’eventuale familiare contagiato, evitando così l’espandersi dell’epidemia al resto dei familiari. A spingerci a fare questa richiesta, però, è stata soprattutto la scarsa disponibilità di posti negli ospedali calabresi ma in generale di tutta Italia” afferma il sindaco, che ora dovrà procedere ad effettuare alcune richieste alla commissione giudiziaria, che attualmente gestisce l’intero resort.

“È nostra intenzione rallentare con ogni mezzo possibile l’espandersi della pandemia ed essere di supporto al sistema sanitario: avere una struttura grande, organizzata e anche distante dal centro cittadino, può essere una soluzione utile e immediata” afferma la Vittimberga, che tuttavia ribadisce come l’interesse finale del Comune sia quello di rivedere il villaggio “tornare ai fasti di un tempo”, e quindi destinato ad accogliere turisti e vacanzieri.