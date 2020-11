Rende, scuole chiuse fino al 21 novembre

Scuole di Rende chiuse fino al 21 novembre. È la decisione del sindaco Marcello Manno che ha firmato un’ordinanza con la quale ha disposto la chiusura delle scuole elementari, medi e superiori.

“Una decisione presa dopo le interlocuzioni con l’Azienda Sanitaria Provinciale e i dirigenti dei plessi rimasti aperti dopo le disposizioni dell’ultimo DPCM nonostante i casi di positività registrati sinora non fossero stati così significanti”, scrive il primo cittadino.

“L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, oltre alla sistemica assenza di sistemi periodici di sorveglianza attiva preventiva sul personale docente ed amministrativo e sugli studenti, e alle evidenti criticità da parte della Asp territoriale ad eseguire test diagnostici su coloro che presentano sintomi correlabili a patologie legate al Covid-19, si sta rivelando in tutta la sua criticità e questo non per i numeri, ma per la mancanza ancora oggi di una riorganizzazione del sistema sanitario. Occorrono le risorse necessarie affinché gli enti preposti siano messi nelle condizioni di poter garantire monitoraggio costante, osservanza delle norme di sicurezza e adeguamento delle strutture e del personale sanitario”.