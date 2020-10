Incidente sulla Due Mari: sei feriti, bimba portata in ospedale con l’elisoccorso

Due autovetture ed un furgone - una Volkswagen Golf, una Peugeot 208 ed un Fiat Ducato - sono rimasti coinvolti in un incidente stradale in località Bellafemmina a Lamezia Terme, lungo la Ss 280 meglio nota come Strada dei due mari.

Il bilancio di sei i feriti in totale, quattro adulti e due bambini di cui una trasportata in ospedale con l’elisoccorso. Anche gli altri cinque sono stati affidati alle cure del personale sanitario del Suem118 e accompagnati anch’essi in ospedale.

La circolazione è stata deviata, ed attualmente al chilometro 0,800 è interdetto il traffico in entrambe le direzioni, per permettere lo svolgimento dei rilievi e le verifiche da parte dei carabinieri e della polizia stradale.

Sul posto anche una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento della Città della Piana che hanno messo in sicurezza dei veicoli e della zona.

(aggiornata alle 13:33)