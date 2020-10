Cosenza, il Comandante Generale dell’Arma in visita al Comando Provinciale

Nella mattinata del 22 ottobre il Generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha visitato il Comando Provincia di Cosenza, assieme al Generale di Corpo d’Armata Carmelo Burgio, il Comandante Interregionale Culqualber ed il Generale di Brigata Andrea Paterna, Comandante della Legione Carabinieri Calabria.

Sono stati accolti dal Colonnello Pietro Sutera in un ampio corteo, nel rispetto delle normative anti-coronavirus. Hanno partecipato anche una stretta rappresentanza di Comandanti territoriali, dei Reparti Speciali e dei rappresentanti del Consiglio di Base della Rappresentanza Militare.

Il Comandante Generale, che ha espresso gratitudine ed apprezzamento per l’impegno del comando, ha ricevuto un’incisione in rame risalente al 1704 e ritraente il Convento si San Francesco di Paola. Si è tenuto poi un briefing per approfondire le tematiche logistiche ed operative, ed è stata effettuata infine una visita all’intera struttura.