Domani la finale del Start Cup Calabria 2020

Si terrà domani, giovedì 22 ottobre alle 15.30 in modalità online, la finale della Star Cup Calabria. I 12 team finalisti si contenderanno la vittoria della XII edizione della business plan competition accademica calabrese

La finale della business plan competition accademica di Università della Calabria, Università Magna Graecia e Università Mediterranea, con il supporto della Regione Calabria attraverso FinCalabra, vedrà tra i finalisti i team: ADIUTOR, ARVO, BPtech, DosInRad, ECHOCHI (Economia CircOlare degli scarti CHItinici), FamAgri, FSP&C – Flight Simulations Parts & Cockpits, HeartSwitch, Immuno-intercettori anti-cancro (IIAC), Open Stage, PATCH, Touch Sport.

La commissione che decreterà i vincitori è composta da: Fortunato Amarelli, Presidente di Confindustria Cosenza; Samuele Furfaro, co-founder dell’impresa “Macingo” e Presidente del Gruppo Giovani di Confindustria Reggio Calabria; Giorgio Guidi, fondatore dell’incubatore di imprese certificato dal MiSE “The Hive”; Lucia Moretti, Formatrice e Social Innovation Manager, CEO di Talent Garden Cosenza; Giuseppe Naccarato, Amministratore Unico di Altrama Italia, l’azienda che ha progettato e realizzato la piattaforma web ViaggiArt.

I vincitori, cioè i primi tre classificati della Start Cup Calabria, oltre a un premio in denaro, accederanno di diritto alla finale nazionale del PNI, il Premio Nazionale per l’Innovazione, che quest’anno è organizzato da Almacube, incubatore e hub innovativo dell'Università di Bologna, e si svolgerà nelle giornate del 30 novembre e del 4 dicembre.

Per i vincitori, dunque, c’è in palio la reale possibilità di diventare degli startupper. Tuttavia la Start Cup Calabria è un’iniziativa che rende vincitori tutti quelli che vi partecipano, in quanto si tratta di un percorso che offre importanti occasioni di formazione, opportunità di contatti professionali e incontri di divulgazione sulla cultura d’impresa.

L’evento potrà essere seguito in diretta streaming sul canale youtube “Symposia MC” raggiungibile mediante questo link https://www.youtube.com/channel/UCJDugKWdSc7Gx_5UB11Gkaw