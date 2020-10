Tir prende fuoco sull’autostrada, salvo il conducente

Era in transito sulla corsia nord tra gli svincoli di Rogliano e Cosenza sull’A2 quando, per cause accidentali, un autocarro per il trasporto di carte è stato interessato da un rogo.

Il conducente è rimasto illeso, è infatti riuscito a condurre il mezzo sino ad una piazzola di sosta evitando disagi alla viabilità. L’uomo ha quindi allertato i soccorsi che sono arrivati sul posto. Come la Polizia per gli adempimenti di competenza, e una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza.