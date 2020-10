Cassano, consegna 9 dosi di eroina durante controllo. Arrestata 23enne

Detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. È l’accusa mossa una 23enne di Cassano allo Ionio arrestata dai carabinieri di Corigliano.

Tutto ha inizio alle prime luci del mattino, quando i militari, impegnati in un controllo, hanno deciso di perquisire la casa della giovane.



La ragazza, nel corso dello stesso controllo, è subito apparsa ansiosa e mentre stavano iniziando le operazioni, probabilmente sicura di essere scoperta, ha consegnato ai militari 9 dosi di eroina.



La sostanza era nascosta in una pochette all’interno di un cassetto pieno di biancheria.

Le dosi erano in buste termosaldate, per un peso di poco inferiore ai 50 grammi, la ragazza ha poi consegnato il bilancino di precisione per la pesatura della droga.

La perquisizione è proseguita in ogni angolo della casa, ma i militari non hanno trovato più nulla, se non una notevole quantità in denaro nascosta in un cassetto della camera da letto.

Lo stupefacente e il bilancino di precisione sono stati sequestrati, mentre la ragazza, d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, è stata arrestata per detenzione di eroina ai fini di spaccio.

La 23enne è stata messa ai domiciliari in attesa di essere giudicata con rito direttissimo dall’autorità giudiziaria.