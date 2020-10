Grave lutto in Calabria, muore nella notte la governatrice Jole Santelli

Lottava da tempo contro un cancro, ma ieri notte la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, non ce l’ha fatta, ed è purtroppo deceduta nella sua abitazione di Cosenza.

Dalle prime indiscrezioni è emerso che le sue condizioni di salute si sarebbero aggravate nelle ultime ore. Da tempo la governatorice si sottoponeva a una serie di cure di cui non aveva fatto mistero durante la sua campagna elettorale che l'ha portata poi alla guida della giunta regionale.

Avvocato, Santelli, 52 anni, si era laureata e specializzata in diritto e procedura penale alla Sapienza di Roma, avviando la pratica forense in alcuni studi e approdando anche in quello di Cesare Previti.

La sua carriera politica, invece, era iniziata dal Partito Socialista Italiana per poi, nel 1994, approdare in Forza Italia. Nel 2001 viene eletta deputata (col maggioritario) nel collegio di Paola della circoscrizione Calabria.

Diverrà membro della commissione Giustizia e poi sottosegretaria dello stesso dicastero sia nel secondo che nel terzo governo Berlusconi.

È stata coordinatrice regionale della Calabria degli Azzurri. Dal 2016 ha ricoperto anche l’incarico di vicesindaco e assessore alla cultura di Cosenza nella giunta di Mario Occhiuto.

Nel gennaio scorso viene eletta presidente della Regione Calabria, per il centrodestra (QUI).

(notizia in aggiornamento)