Maltempo, attese forti piogge sul versante tirreno nella tarda serata

Nuovo bollettino di allerta meteo diramato dal Dipartimento di Protezione Civile, che segue la precedente comunicazione pubblicata ieri, 13 ottobre (LEGGI). È previsto infatti un netto peggioramento delle condizioni metereologiche già dalla tarda serata di oggi, 14 ottobre, con piogge temporalesche sulla costa tirrenica della regione.

Il maltempo interesserà anche la Toscana, la Campania, la Lombardia, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, la Sicilia, la Basilicata e la Puglia, e non escluderà i settori meridionali di Abruzzo, Molise e Campania.

Per questo motivo, è stata emessa allerta gialla per la Calabria e buona parte del paese, mentre per la giornata di domani, 15 ottobre, è stata emessa allerta arancione per Campania, Puglia, Abruzzo, Lazio e Veneto. Previste, oltre alle piogge, forti raffiche di vento che potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche.