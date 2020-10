Reggio Calabria, ruba un’auto ma viene braccato dalle volanti: arrestato

Un furto d’auto degenerato in un inseguimento, conclusosi con un’incidente e l’arresto del ladro. È successo nella notte del 13 ottobre a Reggio Calabria, dove alle 4 del mattino gli agenti della Volante sono stati allertati per il furto di un Lancia Y in Via Chiesa, nel quartiere Gallico.

Il pronto intervento degli agenti, accorsi subito sul posto, ha permesso di individuare l’auto appena rubata, che nel tentativo di fuga ha ingaggiato un inseguimento ad alta velocità. La vettura, imboccata una strada senza uscita, ha impattato contro una recinzione metallica del PalaPentimele, costringendo il guidatore alla fuga a piedi. Una fuga durata pochi istanti, visto che nel frattempo altri agenti avevano cinturato la zona.

L’uomo è stato trovato in possesso di un paio di guanti da giardinaggio, di un cappello di lana e di un telecomando. Nel cofano della vettura rubata è stata rinvenuta una centralina, verosimilmente usata per il furto. Per il quarantenne sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Dopo la cattura, gli agenti hanno provveduto alla ricerca di un’altra autovettura, una Fiat Panda che guidava a poca distanza dall’auto rubata e che, alla vista delle pattuglie, si è prontamente dileguata. L’auto è stata ritrovata nel quartiere Archi, ed è risultata essere rubata e con evidenti segni di scasso. Entrambe le autovetture sono state poi riconsegnate ai legittimi proprietari.