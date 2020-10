Catanzaro, guidavano un motorino rubato: denunciati due giovanissimi

Due giovanissimi sono stati denunciati dopo essere stati beccati a guidare un motorino rubato. È successo nella tarda serata a Catanzaro, nel corso di un pattugliamento stradale lungo Viale Isonzo.

I due ragazzi non si sono fermati all’alt dei poliziotti, tentando di scappare a bordo del mezzo. Ne è scaturito un inseguimento, concluso dopo circa un centinaio di metri. Gli agenti hanno dunque verificato che il motociclo utilizzato, un Piaggio Beverly 300, risultava trafugato da pochi giorni.

I giovani, un diciannovenne del posto con precedenti per droga ed un ventiduenne marocchino con precedenti per reati contro il patrimonio ed in libertà vigilata, hanno dichiarato di aver acquistato il mezzo da un soggetto e per 100 euro, non riuscendo a fornire nessun’altra indicazione.

A questo punto i poliziotti hanno denunciato a piede libero i ragazzi per il reato di ricettazione, provvedendo a restituire il mezzo al legittimo proprietario.