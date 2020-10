Crotone, a Margherita la sperimentazione della raccolta differenziata

Sarà Margherita il quartiere pilota dove Akrea comincerà a sperimentare la raccolta differenziata. Questa mattina infatti sono stati consegnati i primi automezzi da dedicare al servizio, un mini-compattatore ed una vaschetta compattatrice, che ammoderneranno il parco macchine di Akrea entrando in funzione all’inizio di Novembre.

Un annuncio atteso, al quale seguono diverse altre novità. Nel corso della settimana verranno posizionati i nuovi cassonetti con l’ausilio degli uffici comunali competenti e dei comitati di quartiere, che stabiliranno insieme i nuovi punti di raccolta.

Ma non solo: circa 15 operai ex Akros verranno reimpiegati nella forza lavoro, divisi in due squadre dedicate allo spazzamento delle strade. Inoltre, 6 ex ausiliari del traffico verranno impiegati nella raccolta su strada, precisamente rivolta agli ingombranti.

Sempre in merito ai rifiuti ingombranti, criticità nota e ben visibile, verrà attivato un numero verde per la raccolta a domicilio. Sono queste le prime attività riorganizzative messe in atto dalla partecipata, in concomitanza con l’insediamento della nuova amministrazione comunale. L’obiettivo è quello della sinergia istituzionale, per garantire un beneficio in termini sanitari e di immagine a tutta la città.