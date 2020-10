Nomadi occupano piazzale a San Ferdinando, “sfrattati”

I carabinieri della Tenenza di Rosarno e della Stazione di San Ferdinando, nella scorsa settimana, hanno controllato sette mezzi, per lo più camper e roulotte, che erano parcheggiati in un piazzale della I Zona Industriale di San Ferdinando, identificando in tutto 22 nomadi, originari di Noto (Siracusa), tra cui 11 minorenni, stanziatisi abusivamente in quel sito.

Nei loro confronti è stato notificato un ammonimento ai sensi di una ordinanza del Comune dell’agosto scorso, con il quale sono stati invitati a lasciare l’area entro le 48 ore successive, pena, una sanzione amministrativa ed il fermo del veicolo.

Inoltre, a carico di sette di loro, già noti alle forze dell’ordine, i militari hanno avanzato una proposta per il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, che verrà sottoposta al vaglio delle autorità competenti. Il giorno dopo i nomadi hanno lasciato il piazzale occupato abusivamente.

Nel stesso contesto operativo, lo scorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, invece, hanno controllato tra Rosarno e San Ferdinando 117 persone, 68 tra autovetture e motoveicoli, tre esercizi pubblici ed elevato sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.