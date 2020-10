Artigianato, Fsba ha garantito 18 milioni agli artigiani. “Ma serve piano di ammortizzazione nazionale”

“È necessario lavorare in simbiosi affinché si pervenga in brevi tempi a universalizzare una volta per tutte il diritto dei lavoratori ad essere coperti con un ammortizzatore sociale in tutte le aziende e non solo in alcune”. Lo afferma Giovanni Aricò, presidente dell’Ebac Calabria nel corso di una video-conferenza organizzata dai vertici nazionali Fsba.

Tema del dibattito la necessità di implementare nuove forme di ammortizzatori sociali per tutte le imprese, in particolar modo nel settore dell’artigianato, dove le somme liquidate dal Fondo Solidarietà Bilatera Artigiano ammontano ad oltre 18 milioni di euro nel solo periodo di cassa integrazione da marzo a giugno.

“Abbiamo finanziato la cassa integrazione di oltre 5000 imprese calabresi – continua Aricò – ma se da un lato siamo soddisfatti di ciò, dall'altro mancano all'appello almeno altre 5000 imprese che né hanno chiesto la Cig, né contribuiscono al Fondo Fsba per come previsto dal decreto 148/2015”.

È intervenuto anche Mauro Sasso, vicepresidente del Fondo Fsba ed Ebna, che ha parlato di “risultati lodevoli” nella gestione dell’emergenza Covid, garantendo tempestività e solerzia nella gestione delle pratiche nonostante il momento difficile.

Ha concluso il dibattito Dario Bruni, presidente del Fondo Fsba ed Ebna, che oltre ad un’analisi delle casse integrazioni ha ribadito la necessità di un sostegno al reddito dei lavoratori, sulla scia di come avviene per Sanarti e Fondartigianato.