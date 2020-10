Girifalco, tenta di sbarazzarsi della droga dalla finestra: ai domiciliari presunto spacciatore

Circa 100 grammi di marijuana sono stati rinvenuti dai Carabinieri della Compagnia di Girifalco nel corso di una perquisizione domiciliare in una località di campagna ai piedi di Monte Covello.

Un giovane trentaseienne del posto, alla vista dei militari, si sarebbe liberato di un involucro lanciandolo dalla finestra. Il gesto non è passato inosservato, ed ha permesso ai militari di trovare una busta di plastica contenente della marijuana. A seguito delle verifiche, è emerso che altra droga era nascosta in un ricovero per animali in giardino.

I militari hanno arrestato l'uomo in flagranza di reato. Il giovane, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dovrà scontare la pena ai domiciliari.