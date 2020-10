Strage del barcone dei migranti, indagati “finanzieri-eroi”

Avviso di garanzia per i finanzieri della Sezione operativa navale di Crotone, due dei quali rimasti feriti, che lo scorso 30 agosto sono intervenuti per salvare un gruppo di migranti su una barca a vela nelle acque tra Isola Capo Rizzuto e San Leonardo di Cutro. Imbarcazione poi esplosa e che ha provocato la morte di quattro stranieri (QUI).



Le accuse a carico dei militari sono di omicidio colposo plurimo e incendio colposo. L'esplosione del natante con a bordo i migranti, partiti dalle coste turche, è avvenuta in mare aperto ed è stata avvertita anche in spiaggia.

Nell'incidente, avvenuto mentre la motovedetta della Guardia di finanza la stava scortando nel porto di Crotone, i finanzieri indagati ai quali è stato notificato l'avviso di garanzia firmato dal pm della Procura di Crotone Pasquale Festa, si trovavano a bordo della barca a vela e, come dicevamo, sono rimasti feriti nell'esplosione.

Oggi è in programma l'incidente probatorio, per verificare le testimonianze di sette migranti che avrebbero detto di avere visto i militari fare carburante da alcune taniche presenti sul veliero mentre erano in mare. Una circostanza smentita dai finanzieri.