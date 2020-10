Spirlì contro il politicamente corretto: “Dico negro e frocio finché vivo”. Pd chiede dimissioni

Nino Spirlì

Da tempo conduce una crociata contro il politically correct e l’uso della parola “gay” così, per portare avanti questo modo di fare, il vice presidente della Regione e assessore alla Cultura, Nino Spirlì, è andato dritto al punto e in un incontro della Lega a Catania ha attaccato quella che ha definito come la “lobby frocia”, che a suo dire impedirebbe di “chiamare le cose col loro vero nome”.

Ma Spirlì è andato anche oltre, ribadendo con forza di voler usare termini politicamente poco corretti affermando che nessuno può impedirgli di “usare le parole ‘negro’ e ‘frocio’, in calabrese dico ‘nigru’ per dire negro, non c’è altro modo. Nessuno può venirmi a dire che io, come minoranza calabrese, non possa utilizzare il termine che meglio riconosco. Guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione”.

Le esternazioni del rappresentante istituzionale della Regione Calabria non sono passate inosservate e il Partito democratico è partito all’attacco.

I dem si sono rivolti alla presidente della Regione, Jole Santelli, affinché intervenga e chiedendo le dimissioni del suo vice. Il commissario del Pd, Stefano Graziano, ha infatti chiesto a Spirlì quello che definisce “un atto di amore per la Calabria e le sue istituzioni. Rassegni le dimissioni perché con la sua ultima uscita calpesta le sofferenze e le battaglie di chi si batte contro le discriminazioni e l'odio. Spirlì non può rappresentare la Calabria che è terra di solidarietà e accoglienza”.