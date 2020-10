I vigili del fuoco del Comando di Cosenza, del distaccamento di Scalea, sono impegnati da questa mattina per un incidente ad un'autocisterna adibita al trasporto di GPL e causato da una voragine apertasi sul Lungomare di Diamante.

Illeso l'autista, al momento non c'è fuoriuscita di gas. Si attende il nucleo NBCR del comando di Catanzaro che per il travaso del gpl in una nuova cisterna.