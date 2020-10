Cade dall’altezza di tre metri, ferito gravemente a Serra San Bruno

Grave incidente domestico questa mattina a Serra San Bruno, nella provincia di Vibo Valentia. Un montacarichi, per ragioni ancora da accertare si è rotto ed un giovane di 35 anni, G.B., è volato per terra da un’altezza di quasi tre metri vicino alla sua abitazione.

Sul posto, in via Libertà, sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno allertato l’elisoccorso. Il giovane con una serie di traumi, ma fortunatamente cosciente, è stato così condotto all’ospedale Pugliese di Catanzaro dove si trova in condizioni gravi ma non in imminente pericolo di vita.