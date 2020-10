Chiusura di Le Castella, le precisazioni del Mibact

“Priva di fondamento, dunque, è la notizia diffusa nelle ultime ore in merito ad una nuova chiusura della Fortezza di Le Castella”. È quanto scritto in un comunicato stampa del Mibact, pubblicato in merito alla notizia, circolata nei giorni scorsi, di un’imminente chiusura della fortezza aragonese.

“Dal 5 ottobre 2020 al 31 marzo 2021, infatti, salvo condizioni emergenziali che si dovessero ripresentare, la struttura sarà fruibile nei giorni di venerdì, sabato e domenica, con orario unico dalle 8.00 alle 14.00 ed accesso contingentato, al fine di ovviare alle gravi problematiche da Covid-19”, si legge nella nota.

Un’apertura dunque garantita nel fine settimana, che riguarderà anche le sedi di Crotone e di Capo Colonna.

“La scelta di predisporre un diverso orario di apertura rispetto al periodo estivo, condivisa con le parti interessate, discende da varie motivazioni, prima tra tutte l’annoso ed irrisolto problema della grave carenza di personale di custodia che affligge i siti di pertinenza dell’Ufficio periferico del Mibact”, ricordano dal ministero.