Zungri. Scovate armi in un casolare: arrestato 55enne

Nuovo sequestro di armi effettuato dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Vibo nel Comune di Zungri. A seguito di una perquisizione in un’abitazione di campagna, i militari hanno ritrovato due armi detenute illegalmente da un cinquantacinquenne del posto.

Nello specifico, sono state scovare una pistola Browning calibro 7,65 con la matricola abrasa e completa di munizionamento, ed un fucile calibro 12 di proprietà del padre defunto dell’uomo, arma che però non era stata regolarizzata e denunciata.

Le armi ed il munizionamento sono stati sequestrati dai militari, che hanno tratto in arresto il 55enne per detenzione abusiva di arma da fuoco.

Si tratta del secondo rinvenimento da parte della compagnia locale che, nei giorni scorsi, aveva trovata un’altra pistola con la matricola abrasa all’interno di un cantiere, denunciando un imprenditore già noto alle forze dell’ordine.

L’operazione di contrasto avviata dal Procuratore della Repubblica di Vibo, Camillo Falvo, sta ricevendo numerosi riscontri anche in forma anonima, come dimostrato da un mazzo di fiori ricevuto da una donna del posto come ringraziamento.