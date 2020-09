Ha fotografato la scheda elettorale in cabina con il proprio cellulare, ma i componenti della sezione se ne accorgono e fanno intervenire i carabinieri in servizio a presidio del seggio. Per questo motivo una donna è stata denunciata. È successo a Limbadi, nel seggio della scuola elementare di frazione Caroni, dove i cittadini sono stati chiamati a scegliere il sindaco e il consiglio comunale.