L’arcivescovo Panzetta nomina i nuovi responsabili degli uffici di Curia

L’arcivescovo di Crotone – Santa Severina, Angelo Raffaele Panzetta, ha nominato i nuovi responsabili di alcuni uffici di curia della nostra diocesi. Don Vincenso Scerbo è il nuovo direttore dell’ufficio liturgico diocesano; don Rosario Morrone è direttore dell’ufficio catechistico diocesano; don David Fiore è direttore dell’ufficio patrimonio e servizi logistici; don Francesco Gentile è direttore dell’ufficio diocesano per le comunicazioni sociali, la cultura e la stampa; ufficio stampa diocesano.

La curia diocesana, cioè l’insieme delle persone e degli organismi amministrativi e pastorali di cui il vescovo si avvale per il servizio dell’intera comunità diocesana, sarà impegnata nelle prossime settimane in un intenso lavoro di programmazione del nuovo anno pastorale, denso di sfide a causa della particolare situazione sociale che viviamo in seguito alla pandemia e al contempo ricco di nuovi stimoli e dell’entusiasmo che caratterizza in questa fase la nostra chiesa diocesana, da qualche mese guidata dal suo nuovo Pastore, monsignor Panzetta.