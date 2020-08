Incidente sull’autostrada A2: tre feriti, bambina in condizioni più serie

È di tre feriti, tra cui anche una bambina che verserebbe in condizioni più serie, il bilancio di un incidente stradale avvenuto sul tratto dell’Autostrada A2 del Mediterraneo, la ex Salerno-Reggio Calabria, nei pressi dello svincolo per Montalto Uffugo, nel cosentino.

Alla base del sinistro, e per quanto appreso finora, un tamponamento tra due auto, una Mini ed una Alfa Romeo, che viaggiavano lungo la corsia Nord, carreggiata che è stata chiusa al traffico il tempo necessario alle operazioni di soccorso ma anche per consentire l’intervento di una eliambulanza, poi risultata non necessaria poiché i feriti sono stati tutti trasferiti nell’ospedale civile del capoluogo bruzio a bordo delle ambulanze del 118.

Sul posto, oltre ai sanitari, anche la Polizia Stradale ed i Vigili del Fuoco ed il personale dell’Anas. Inevitabili le lunghe code sulla carreggiata interessata dal sinistro.