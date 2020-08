Covid19, Magorno (IV): “bene nuova stretta del Governo”

"Bene la linea del governo che sembra andare verso una nuova stretta per mettere un freno alla crescita dei contagi da Covid-19. Un orientamento ineccepibile visti i dati delle ultime ore, numeri che preoccupano anche in Calabria dove si è registrata un'impennata di casi positivi, un aumento strettamente legato ai giovani. È un momento molto delicato, bisogna porre grande attenzione per evitare nuovi focolai. Occorre per questo massimo rigore e, se necessario, ulteriori misure restrittive per le situazioni che rappresentano un potenziale pericolo. Non possiamo permetterci di sprecare gli enormi sacrifici di questi mesi". - Così il Senatore IV, Ernesto Magorno