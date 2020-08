Adesca minorenne sui social e poi ne abusa. 52enne finisce in carcere

Avrebbe consumato un rapporto sessuale con una 13enne della provincia Catanzaro: con questa accusa un 52enne è finito oggi in carcere dopo esser stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale del capoluogo su richiesta della Procura della Repubblica.

Le indagini, condotte dai Carabinieri di Botricello con il supporto dei colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sellia Marina, sono state coordinate dal Procuratore Aggiunto Giancarlo Novelli e dal Sostituto Irene Crea.

Dagli elementi raccolti, i militari ritengono di aver appurato che l’uomo, dopo aver adescato la 13enne su un social network, avrebbe approfittato di un viaggio di lavoro in Calabria per trascorrere con lei una serata all’interno di una struttura ricettiva. Per entrare in contatto con la minorenne l’indagato avrebbe usato un profilo con generalità diverse da quelle reali, spacciandosi per un ragazzo di 20 anni.

I Carabinieri hanno sequestrato vari cellulari che l’indagato aveva a bordo del veicolo da lavoro. Dopo le formalità il 52enne è stato portato in carcere e nei prossimi giorni ci terrà l’interrogatorio di garanzia.