Fuoristrada si ribalta nel vibonese: ferito l’anziano conducente

Un incidente stradale autonomo è avvenuto stamani, intorno alle ore 8, sulla SP che collega Vibo Valentia a Stefanaconi.

Per cause in corso di accertamento, un fuoristrada si è ribaltato sul manto stradale incastrando al suo interno il conducente, un uomo di 78 anni. Il malcapitato automobilista è rimasto ferito e trasportato presso il locale Ospedale.

Prontamente intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia che hanno messo in sicurezza la vettura collaborando al recupero e rimozione della stessa.

Il traffico veicolare sulla strada interessata è rimasto interrotto per il tempo necessario alle operazioni di soccorso.