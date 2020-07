Strage sfiorata a palazzo Campanella: crolla il tetto dell’auditorium inaugurato nel 2005

Sfiorata la strage a Reggio Calabria dove nel pomeriggio di oggi è crollato improvvisamente il tetto dell'auditorium "Nicola Calipari" all'interno di palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale.

La struttura è collassata improvvisamente e miracolosamente all'interno non c'erano persone.

Inspiegabili al momento le cause dell’accaduto poiché la struttura non era nemmeno obsoleta.

Riservato ad eventi e congressi di grande rilevanza coi suoi 600 posti a sedere, l’Auditorium era stato inaugurato infatti il 30 marzo 2005, con una solenne cerimonia ufficiale presenziata dall’allora presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per una verifica della restante parte della struttura e per iniziare a verificare quali possano essere state le cause.

“Un crollo per ora inspiegabile, un collassamento dell’intero tetto della struttura che si è abbattuto col suo peso immenso di tonnellate schiacciando tutti gli interni, distruggendo le file di poltrone, lo spazio-regia e il palco rialzato. Per miracolo non c’è stata una strage”. Ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Domenico Tallini, mentre stava raggiungendo urgentemente in auto Reggio.