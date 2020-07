Incidente stradale a Vibo, tre feriti. Intervenuto elisoccorso

È di tre feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la ex statale 110, all’altezza del bivio stabilimento Callipo. Per cause in corso di accertamento due veicoli si sono scontrate e tre persone sono rimaste ferite.

Due sono state trasportate in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia, mentre la terza persona, che ha riportato un trauma cranico e facciale, è stato trasferito con l’elisoccorso nella struttura ospedaliera di Catanzaro.