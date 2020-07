Atlante 4.0 per le imprese: la Ccia Crotone sul primo portale nazionale

E’ presente anche la Camera di commercio di Crotone con il suo PID (Punto Impresa Digitale) sul portale nazionale www.atlantei40.it, appena lanciato e nato dalla collaborazione tra Unioncamere e Ministero dello sviluppo economico per aiutare gli imprenditori ad orientarsi e facilitare l’incontro tra domanda e offerta di figure altamente specializzate nelle tecnologie avanzate.

Il portale è di notevole interesse poiché offre la mappa delle circa 600 strutture presenti sul territorio nazionale che offrono servizi e tecnologie per l’innovazione e la digitalizzazione delle imprese.

Più in dettaglio l’Atlante fornisce informazioni su: 8 Competence Center (CC) - i Centri di Competenza ad alta specializzazione -, 263 Digital Innovation Hub (DIH) e Ecosistema Digitale per l’Innovazione (EDI) delle Associazioni di categoria, 88 Punti Impresa Digitale (PID) delle Camere di commercio, 27 Centri di Trasferimento Tecnologico (CTT) certificati da Unioncamere; 161 FabLAB per la manifattura additiva; 38 Incubatori Certificati per le startup innovative; 104 Istituti Tecnici Superiori (ITS).

“Da qualche anno a questa parte l’interesse per la digitalizzazione è esponenzialmente aumentato e, per dare risposte certe alla domanda di competenze tecnologiche, è stato creato da Unioncamere e dal Ministero dello Sviluppo Economico l’Atlante 4.0, una mappa che riporta su tutto il territorio nazionale i soggetti per l’innovazione, per dare alle imprese un supporto importantissimo - commenta Alfio Pugliese, Presidente della Camera di Commercio di Crotone. Soprattutto a seguito della fase emergenziale appena vissuta ci si è resi conto dell’importanza della pianificazione e del ruolo centrale che hanno le nuove tecnologie e le competenze digitali, soprattutto per le imprese più piccole che incontrano maggiori difficoltà di fronte al cambiamento. La Camera di commercio di Crotone è in piena linea su queste attività, come attesta la presenza sul portale Atlante 4.0””.

L’Atlante 4.0 va, infatti, ad affiancarsi alle azioni intraprese a favore della digitalizzazione realizzate dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Crotone che nel periodo del lockdown ha realizzato, tra l’altro, numerosi webinar per assistere le imprese del territorio su tematiche quali lo smartworking e ecommerce.