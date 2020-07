Gabrielli a Castrovillari: il sindacato di Polizia LeS pronto a manifestare

Il 23 Luglio prossimo, in occasione dell’arrivo del Capo della Polizia Franco Gabrielli a Castrovillari (CS) per inaugurare la nuova struttura che occupa il Commissariato di P.S., il sindacato LeS (Libertà e Sicurezza Polizia di Stato) terrà una manifestazione dinnanzi l’ingresso dello stabile per portare all'attenzione del Capo della Polizia la questione dei diritti sindacali violati in danno del Segretario Generale Provinciale il quale, per un comunicato sindacale, è stato interrogato dal Dirigente della Squadra Mobile per un’ora e trentasette minuti.

Un atto gravissimo che calpesta i diritti Sindacali tutelati dalla Costituzione italiana, un'intimidazione che tenta di bloccare i rappresentanti dei Poliziotti che danno voce ai loro colleghi segnalando le problematiche vissute giornalmente dalla categoria. La manifestazione, che avrà per titolo “Diritti sindacali calpestati, un’ora e 37 minuti regalati alla criminalità” vedrà l’esposizione di uno striscione per tutta la durata della visita di Gabrielli nonché un volantinaggio che informerà la cittadinanza dei motivi che hanno reso necessaria l’azione sindacale.