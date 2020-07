Tragico impatto sulla statale 18, centauro perde la vita

Weekend tragico quello appena iniziato e all’insegna, purtroppo, di un’altra vittima della strada. Un grave incidente stradale, avvenuto intorno alle 9 di questa sera, è costato la vita ad un motociclista dopo un impatto avvenuto con un’auto.

Sul posto, all’altezza di contrada Silica, nel vibonese, lungo la statale 18, a poca distanza dall’Hotel 501, sono subito intervenuti i sanitari del Suem 118 ma per il centauro non c’era più nulla da fare.

Sulla vettura coinvolta nello scontro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, viaggiava una donna insieme alla figlioletta che sono state entrambe portate in ospedale per gli accertamenti del caso: la prima avrebbe riportato un trauma contusivo mentre la bimba sarebbe rimasta illesa.

A lanciare l’allarme un finanziere libero dal servizio che avrebbe assistito all’incidente.