Crotone. Akrea si riorganizza e promette: entro due mesi la raccolta differenziata

Una riorganizzazione di Akrea, società in house del comune, in termini di personale e di attrezzature per offrire servizi, quello della raccolta rifiuti e non solo, adeguati alle esigenze della città. E' quanto ha dichiarato il neo presidente della stessa Akrea, Gianluca Gallo, nella conferenza stampa tenutasi stamane, insieme al commissario straordinario del comune di Crotone Tiziana Costantino.

Il presidente Giglio, facendo un quadro complessivo della situazione, ha sottolineato l'età avanzata del personale Akrea, sui 51 anni di media, ed il fatto che la stessa società. operi, di fatto, al 50% delle sue potenzialità riguardo ai suoi mezzi, annunciando al riguardo appositi bandi anche per le attrezzature.

Sulla raccolta differenziata in città, Giglio ha ribadito che quella porta a porta in città al momento non è possibile farla e che per quella per strada, sarà graduale ed a regime, a livello di tempistica, si può ipotizzare non prima della primavera del 2021.

Entro due mesi, però, sarà avviata la raccolta differenziata delle attività commerciali ed avviata quella per i cittadini, nelle aree pilota indicate, per cominciare a togliere i bidoni dalle strade.

A livello di bilancio, poi, il presidente Giglio ha sottolineato che quello di Akrea è, sostanzialmente, in pareggio, che se da una parte è un aspetto positivo, dall'altro comporta una mancanza di liquidità.

Al di là della riorganizzazione interna, il presidente di Akrea non ha escluso nuove assunzioni, mentre altri servizi, come quelli degli ausiliari del traffico (i 13 dipendenti che erano dedicati al servizio sono stati mandati in ferie) e quello della raccolta degli ingombranti, verranno affidati all'esterno, con apposite clausole per salvaguardare i livelli occupazionali.

Ha, poi, annunciato che ci sarà anche un potenziamento del servizio per ciò che concerne le isole ecologiche, con un ipotizzato ampliamento delle stesse, e che presto verrà avviato, dopo un confronto con il comune, anche un piano per la pulizia delle spiagge. Per lo stesso presidente, un migliore servizio comporta una maggiore pulizia della città, con riverberi positivi in termini di accoglienza turistica.

Dal canto suo, il commissario Costantino ha ribadito l'impegno del comune accanto ad Akrea, non solo per la raccolta dei rifiuti, ma anche per il servizio del verde pubblico e degli impianti sportivi che presto le verranno affidati. A sua volta, Akrea li affiderà alle federazioni sportive più importanti, dopo las stipula di apposite convenzioni. Ha rivendicato la volontà della scelta di un presidente manager alla guida della società in house del comune.

Il commissario ha parlato anche dell'Ato, sottolineando che sta seguendo un suo percorso e di aver affidato ad un gruppo di esperti l'indicazione del sito di una discarica pubblica a servizio del territorio.

Ha ribadito di essere in contatto continuo con l'assessore regionale all'Ambiente per evitare che la città, specie d'estate, si trovi nell'impossibilità di poter conferire e, nel contempo, di essersi opposta ad un ventilato ulteriore ampliamento della discarica di Sovreco.

Per Akrea erano presenti anche gli altri due componenti del consiglio direttivo, Raimondo Mancini ed Erminia Longo, con l'addetto alla comunicazione, Gianfranco Bonanno.