Artificieri in via Acquabona a Crotone, trovate anche armi e droga

I carabinieri della Sezione Operativa di Crotone con l’ausilio di una unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza, hanno proceduto ad un controllo all’interno dell’ex istituto scolastico “Gravina”, i via Acquabona del capoluogo, attualmente in disuso ed abbandonato.

Durante le attività sono stati così ritrovati una pistola semiautomatica della Beretta, modello 35 e calibro 7,65 con la matricola abrasa e completa di caricatore; 15 cartucce calibro 12; 2,7 kg di hashish e 526 grammi di cocaina, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e, anche, un ordigno esplosivo artigianale di 250 grammi che è stato disarticolato e messo in sicurezza dal personale degli artificieri antisabotaggio del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza.

Sono in corso indagini a cura della Compagnia di Crotone per risalire ai possibili responsabili.