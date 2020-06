“Momenti di gloria”, un altro esposto: questa volta sul Museo del mare di Crotone

Il museo del mare e della terra

Nuovo esposto del consorzio Momenti di gloria. Questa volta a finire nel mirino è stato il Museo del mare di Crotone che, “definito “Fiore all’occhiello della città di Crotone”, strutturalmente recuperato anche attraverso l’impiego di risorse economiche comunali” è “oggi abbandonato a se stesso”.

Da qui la decisione dei rappresentanti del consorzio a fare l’esposto in cui intendono “fare chiarezza sulla corretta gestione dei beni di proprietà comunale ed escludere – eventualmente – responsabilità di tipo erariale derivante dall’abbandono e dall’incuria, si invitano tutte le autorità destinatarie del presente esposto ad approfondire la vicenda ed accertare eventuali responsabilità in ordine alla corretta gestione dei beni pubblici di proprietà del Comune di Crotone”.

Per il consorzio è “facile comprendere come l’abbandono di un bene pubblico ovvero il suo mancato utilizzo favoriscono il deperimento del bene stesso e, conseguentemente, un danno economico per l’amministrazione comunale oltre che per la comunità intera che dopo aver consentito la sua realizzazione – attraverso il pagamento dei tributi – si veda privata della possibilità di goderne”.

Il consorzio chiede inoltre di “essere informati sull’andamento dei procedimenti che saranno aperti dalle Autorità in indirizzo così da poter valutare la proposizione di azioni in danno dei responsabili”.