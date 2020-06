Teatro comunale di Crotone, nuovo esposto del consorzio Momenti di gloria

Un altro esposto per il consorzio Momenti di gloria. Questa volta i rappresentanti delle società sportive hanno presentato l’esposto in merito al teatro comunale di Crotone.

Così per “fare chiarezza sull’utilizzo dei fondi pubblici utilizzati dal Comune di Crotone per la progettazione e la realizzazione di un nuovo teatro comunale, ed escludere – eventualmente – responsabilità di tutti coloro i quali hanno ricoperto un ruolo di primo piano nella vicenda, si invitano tutte le autorità ad approfondire la vicenda ed accertare eventuali responsabilità di qualsivoglia natura”.

Il consorzio ha fatto un excursus in cui ha ripercorso tutta la vicenda, come l’avvio dei lavori nel 2005. “Nel corso degli anni non è chiaro quanti milioni di euro – derivanti anche da finanziamenti europei – siano stati spesi, certo è che l’iter di aggiudicazione dei lavori è stato molto travagliato e ad oggi - anno 2020 - il recupero e la valorizzazione dell’ex ospedale comunale non è terminata”.

“Sembrerebbe che l’opera sorga su una falda acquifera e che solo la presenza di una pompa di sollevamento delle acque, attiva 24 su 24, stia scongiurando l’allagamento dell’immobile”.

Da qui l’esposto e la richiesta di “essere informati sull’andamento dei procedimenti che saranno aperti dalle Autorità in indirizzo così da poter valutare la proposizione di azioni in danno dei responsabili”.