Mormanno: 140 mila euro di finanziamento per tutelare il patrimonio forestale

Triennio amministrativo celebrato con un doppio importante risultato amministrativo e progettuale a favore della comunità di Mormanno. Ieri il finanziamento di 110 mila per l'Agosto Mormannese, ed oggi altri 140 mila euro che arrivano dal progetto sulla misura 8.5.1 “Investimenti per accrescere il pregio ambientale degli ecosistemi" che premia la programmazione del comune del Pollino per migliorare il patrimonio forestale dal punto di vista ambientale.

In particolare la misura finanziata prevede investimenti realizzati su superfici forestali, finalizzati al perseguimento di impegni di tutela ambientale, di miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici, volti all'offerta di servizi eco sistemici.

Con questi fondi della Regione Calabria si potrà realizzare un intervento ricadente in aree protette e della rete Natura 2000 che «trovano fondamento sulla necessità di agire sul valore ecologico - ambientale della porzione di aree forestali regionali a maggiore pregio ambientale e paesaggistico, e quindi, anche più vulnerabili rispetto a quelli che sono i potenziali rischi dei cambiamenti climatici».